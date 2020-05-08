مصادر: إغلاق مطاعم وسوبر ماركت شهير بجدة احترازيًا

علمت «عاجل» بتنفيذ بلديات وسط وجنوب وشرق جدة عمليات إغلاق احترازي لسوبر ماركت شهير وعدة مطاعم ومحال بقالة لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

وجرى إلزام المحلات المذكورة بالقيام بأعمال التنظيف والتطهير احترازيًا خلال فترة الإغلاق والتخلص من جميع الأغذية المعروضة داخلها لاسيما المكشوفة منها والمعرضة للفساد أو المحضرة داخل المحلات.

كما تم إلزام المحلات بتعقيم مقرات سكن العمالة بمشاركه من اللجنة ومنسوبي البلدية وبعد مرحلة الغلق الاحترازي التي لا تقل عن خمسة أيّام يمكن فتح المحلات.

وجرى أيضًا أخذ التعهد اللازم على أصحاب المنشآت بعدم مزاولة العمال المخالطين المطبَّق عليهم إجراءات الحجر الصحي.