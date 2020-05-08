السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يستقبل 1394 بلاغاً خلال شهر أبريل



عرعر15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

استقبلت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بالحدود الشمالية 1394 بلاغاً خلال شهر أبريل 2020م.

وأشار مساعد المدير العام لفرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي مساعد بن غالي العنزي إلى رفع جاهزية 13 مركزاً إسعافياً بالمنطقة وتوفر 15 فرقة إسعافية تعمل على مدار الـ 24 ساعة تضم عدداً من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك ، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 .

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20:43ت م

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