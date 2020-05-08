السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت نيجيريا اليوم 381 حالة إصابة جديدة بفيروس

أفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصلت إلى 601 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 107 حالة.

// انتهى //

19:41ت م

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أبوجا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت نيجيريا اليوم 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3526 حالة.أفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالات الشفاء من هذا الوباء وصلت إلى 601 حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 107 حالة.// انتهى //19:41ت م0131

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