السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5711 حالة



الرباط 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2324 حالة بعد تعافي 154 شخصاً.

// انتهى //

19:38ت م

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الرباط 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت المغرب اليوم ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5711 حالة، بعد تسجيل 163 إصابة جديدة، وتسجيل وفاة 3 أشخاص.وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2324 حالة بعد تعافي 154 شخصاً.// انتهى //19:38ت م0129

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