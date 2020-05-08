السعودية اليوم / مصرع 72 شخصًا بسبب الفيضانات في رواندا



كيغالي 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

لقي 72 شخصًا على الأقل حتفهم خلال اليومين الماضيين في سبع مقاطعات في رواندا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وسيول.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ في رواندا اليوم، أن الحكومة بدأت في تقييم الأضرار لمساعدة الضحايا وإصلاح البنية التحتية.

// انتهى //

19:35ت م

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