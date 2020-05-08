السعودية اليوم / الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية ويلقي القبض على إرهابي



تونس 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك خلية إرهابية في مدينة صفاقس جنوب تونس، سعت إلى التحريض على محاربة النظام القائم والعمل على إسقاطه، وتجييش عناصر إرهابية لإستغلال الظرف الراهن المتعلق بإنشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحدة أمنية أخرى ألقت القبض على عنصر إرهابي في مدينة القيروان، بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بصنع عبوات ناسفة لإستغلالها في عمليات إرهابية داخل البلاد.

// انتهى //

19:34ت م

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تونس 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واستمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك خلية إرهابية في مدينة صفاقس جنوب تونس، سعت إلى التحريض على محاربة النظام القائم والعمل على إسقاطه، وتجييش عناصر إرهابية لإستغلال الظرف الراهن المتعلق بإنشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا للخروج إلى الشارع وإحداث الفوضى والهلع.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحدة أمنية أخرى ألقت القبض على عنصر إرهابي في مدينة القيروان، بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وقام بصنع عبوات ناسفة لإستغلالها في عمليات إرهابية داخل البلاد.// انتهى //19:34ت م0125

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