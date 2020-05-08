السعودية اليوم / "واس" مع رجال قوة الواجب للحرس الوطني على مشارف الحد الشمالي بمحافظة رفحاء وتشاركهم وجبة الإفطار



رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

وثّقت وكالة الأنباء

ورصدت "واس" وهي تشاركهم وجبة الإفطار معنويات أبطالنا حماة الوطن العالية و الجاهزية التي يتمتع بها الجميع مع آلياتهم وأجهزتهم المتطورة والمختلفة لينعم أبناء الوطن بالأمن والطمأنينة ،بالرغم من الهدوء التام الذي يعم الحد الشمالي، ويتناوبون فيما بينهم حتى لا تغفل أنظارهم عن أية شاردة أو واردة، عيون ساهرة يتحملون المصاعب والمتاعب حبا ووفاء لوطنهم الذي اعطاهم الكثير ويستحق منهم التضحية، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، للذود عن الوطن،ناذرين أرواحهم في سبيل الدفاع عن حدود البلاد ومقدساتها بكل شجاعة وبسالة.

وأكد المرابطون - ضباط وأفراد - أن حدود المملكة تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدين أنهم عينٌ ساهرة ودرع حصين لمواجهة أعداء الدين والوطن، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

// انتهى //

19:30ت م

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رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" قبيل الإفطار وأثنائه الشجاعة والثبات والفخر وروح التفاني وعزم الرجال المرابطين في الميدان الشمالي لـ"قوة الواجب 30 للحرس الوطني" بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية على الثغر الشمالي.ورصدت "واس" وهي تشاركهم وجبة الإفطار معنويات أبطالنا حماة الوطن العالية و الجاهزية التي يتمتع بها الجميع مع آلياتهم وأجهزتهم المتطورة والمختلفة لينعم أبناء الوطن بالأمن والطمأنينة ،بالرغم من الهدوء التام الذي يعم الحد الشمالي، ويتناوبون فيما بينهم حتى لا تغفل أنظارهم عن أية شاردة أو واردة، عيون ساهرة يتحملون المصاعب والمتاعب حبا ووفاء لوطنهم الذي اعطاهم الكثير ويستحق منهم التضحية، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، للذود عن الوطن،ناذرين أرواحهم في سبيل الدفاع عن حدود البلاد ومقدساتها بكل شجاعة وبسالة.وأكد المرابطون - ضباط وأفراد - أن حدود المملكة تنعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدين أنهم عينٌ ساهرة ودرع حصين لمواجهة أعداء الدين والوطن، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.// انتهى //19:30ت م0124

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