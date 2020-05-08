السعودية | ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

شكرا لقرائتكم ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى قوى الأمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى فريق طبي في مستشفى قوى الأمن بالرياض عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح رئيس قسم طب النساء والولادة الدكتور هيثم بدر، أن المريضة، وأثناء متابعتها لحملها في العيادة، اشتُبه في إصابتها بالفيروس، وبعد ثبوت إصابتها، تم تنويمها في إحدى غرف العزل وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الدكتور بدر أن الفريق الطبي بدأ بالخطة العلاجية للمريضة بالتعاون مع قسمي طب الأطفال ومكافحة العدوى.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، العناية المركزة لحديثي الولادة، التخدير، فنيي التخدير، والتمريض، وذلك مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشياً مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم طب الأطفال اللواء طبيب محمد الزهراني، أن المولود صحته جيدة، بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة. وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أي أعراض من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.