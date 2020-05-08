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أسفرت جهود دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان، في القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش.
وتفصيلاً؛ صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.الحشيش المخدر
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 07:49 PM
جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة وإحالته لجهة الاختصاص
أسفرت جهود دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان، في القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش.
وتفصيلاً؛ صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.
، "أفواج الداير" تطيح بمروج مخدرات وبحوزته (92) كجم من الحشيش ،
المصدر : الخليج 365
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