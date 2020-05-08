، الكويت: تسجيل 3 وفيات 641 إصابة جديدة بكورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات؛ في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، بأن من بين الإصابات 3 كويتيين قَدِموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة من المملكة المتحدة؛ مشيرًا إلى أن بقية الحالات مرتبطة بمخالطة لحالات مصابة بالمرض وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى.
وأشار "السند" إلى أن عدد المصابين القابعين في العناية المركزة بلغ 91 حالة؛ منها 52 حالة مستقرة، و39 حالة حرجة؛ لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بلغ 4695 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد
الكويت: تسجيل 3 وفيات 641 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08
أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات؛ في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، بأن من بين الإصابات 3 كويتيين قَدِموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة من المملكة المتحدة؛ مشيرًا إلى أن بقية الحالات مرتبطة بمخالطة لحالات مصابة بالمرض وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى.
وأشار "السند" إلى أن عدد المصابين القابعين في العناية المركزة بلغ 91 حالة؛ منها 52 حالة مستقرة، و39 حالة حرجة؛ لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بلغ 4695 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:41 PM
إجمالي عدد الإصابات 4695 و2466 تماثلوا للشفاء
أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الــ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات؛ في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، بأن من بين الإصابات 3 كويتيين قَدِموا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة من المملكة المتحدة؛ مشيرًا إلى أن بقية الحالات مرتبطة بمخالطة لحالات مصابة بالمرض وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى.
وأشار "السند" إلى أن عدد المصابين القابعين في العناية المركزة بلغ 91 حالة؛ منها 52 حالة مستقرة، و39 حالة حرجة؛ لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بلغ 4695 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.
، الكويت: تسجيل 3 وفيات 641 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: تسجيل 3 وفيات 641 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.