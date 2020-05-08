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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.فيروس كورونا الجديد
باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26435 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:38 PM
وفاة 599 و7530 شخصاً تماثلوا للشفاء
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 26435 حالة، تُوفيت منها 599، وتماثلت للشفاء 7530 حالة، في حين تخضع 17713 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 10033 حالة في إقليم البنجاب، و9691 حالة في إقليم السند، و3956 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1725 حالة في إقليم بلوشستان و394 حالة في منطقة جلجت بلتستان و78 حالة في منطقة كشمير الحرة و558 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
، باكستان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 26435 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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