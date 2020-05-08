محمد بن مسعود - الدمام - سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08 قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات. 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 Advertisements 03:08 PM قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 21707 حالات. ، سنغافورة: 768 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 21707 حالات ،

المصدر : الخليج 365

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