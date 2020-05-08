، إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.فيروس كورونا الجديد