- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.فيروس كورونا الجديد
إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-08
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:00 PM
ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 26299 ضحية حتى الآن
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم، تسجيل 229 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المركز الوطني للتنسيق والطوارئ الصحية فيرناندو سيمون في مؤتمر صحفي: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تم تسجيل 1095 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضاف: العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 26299 حالة؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" 222857 حالة؛ بينما تماثل 131148 شخصًا للشفاء.
، إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تُعاود الصعود في إسبانيا.. تسجيل 1095 حالة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.