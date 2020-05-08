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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.فيروس كورونا الجديد المغرب
المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-08
أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
03:00 PM
أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.
، المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661 ،
المصدر : الخليج 365
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