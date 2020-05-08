شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن تحسم أمر استخدام صك الطلاق لإضافة تابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم برنامج حساب المواطن، أمر استخدام صك الطلاق كمستند لإضافة تابعين.

وورد إلى البرنامج استفسسار من مواطن، أوضحت فيه أنه ليس لديها مسكن مستقل؛ حيث تعيش مع أمها المطلقة التي لا يوجد لديها صك ولاية، ولكن يوجد صك طلاق.

وقال البرنامج : "صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة لإضافة التابعين على حساب المطلقة، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة: صك ولاية، أو إثبات احتضان".

ولفت إلى أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).