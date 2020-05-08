شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: للمرأة أن تُنبه الإمام إذا أخطأ فصوتها ليس عورة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم تنبيه المرأة للإمام حال أخطأ في الصلاة، في حال لم يكن هناك رجال للتنبيه.

وقال "الخثلان" : " إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، فصوت المرأة ليس بعورة، والحاجة قد قامت لذلك فلا بأس " .

وأضاف: " تنبيه النساء بالتصفيق، والرجال بالتسبيح كما أمرنا النبي صلّ الله عليه وسلم " .