شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان: للمرأة أن تُنبه الإمام إذا أخطأ فصوتها ليس عورة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم تنبيه المرأة للإمام حال أخطأ في الصلاة، في حال لم يكن هناك رجال للتنبيه.
وقال "الخثلان" : " إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، فصوت المرأة ليس بعورة، والحاجة قد قامت لذلك فلا بأس " .
وأضاف: " تنبيه النساء بالتصفيق، والرجال بالتسبيح كما أمرنا النبي صلّ الله عليه وسلم " .
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