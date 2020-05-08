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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت جريد أم القرى (الجريدة الرسمية)، اليوم الجمعة، تفاصيل لوائح وأنظمة المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

ومن بين المواد المعدلة المادة رقم 28، ونصها بعد التعديل: "يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لذلك ، أو وكالة خاصة ، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة".

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وأجازت التعديلات أيضًا تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير ، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة ، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل المكاتب ، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب

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