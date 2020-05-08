العثور على مفقود وادي الدواسر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ على مفقود وادي الدواسر محمد بن مغيب الدوسري الذى فقد يوم أمس الخميس. عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ على مفقود وادي الدواسر محمد بن مغيب الدوسري الذى فقد يوم أمس الخميس. وأضافت الجمعية أن الدواسري قد فارق الحياة في مكان شديد الوعورة وسط جبال المحتجبة بشمال غرب المحافظة.

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