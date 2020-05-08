شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على الرياض والأرصاد تحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، في تنبيه متقدم من استمرار حالة الرياح والأتربة المثارة.

وقالت الهيئة إن الحالة تغطي المناطق التالية: الأفلاج، الدوادمي، الريم، الزلفي،السليل، القويعية - المجمعة - المزاحمية - حريملاء - حوطة بني تميم - شقراء - عفيف - وادي الدواسر.

وحذرت من التأثيرات المصاحبة للحالة المتمثلة في نشاط الرياح السطحية وانعدام الرؤية.