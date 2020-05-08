شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على الرياض والأرصاد تحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، في تنبيه متقدم من استمرار حالة الرياح والأتربة المثارة.
وقالت الهيئة إن الحالة تغطي المناطق التالية: الأفلاج، الدوادمي، الريم، الزلفي،السليل، القويعية - المجمعة - المزاحمية - حريملاء - حوطة بني تميم - شقراء - عفيف - وادي الدواسر.
وحذرت من التأثيرات المصاحبة للحالة المتمثلة في نشاط الرياح السطحية وانعدام الرؤية.
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