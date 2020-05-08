شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: الطفرة الجينية لفيروس كورونا «بشارة خير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد عليله، أن الطفرة الجينية في أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد عليله، أن الطفرة الجينية في فيروس كورونا المستجد أمرًا طبيعيًا، وأنها ستنفع في المستقبل لمعرفة مكان انتشار الفيروس إذا ما انتشر مرة أخرى. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يتوقع ظهور أي فيروس جديد بعد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد حدوث الطفرة الجينية في فيروس سارس قبل أعوام اختفى الفيروس تمامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: الطفرة الجينية لفيروس كورونا «بشارة خير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.