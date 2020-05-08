شكرا لمتابعة خبر عن «كراني» يكشف عن حالة من عدم الاستقرار في الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الخبير المناخي حسن كراني عن حالة من عدم الاستقرار تضرب المملكة في الوقت الحالي. كشف الخبير المناخي حسن كراني عن حالة من عدم الاستقرار تضرب المملكة في الوقت الحالي. وقال "كراني" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"عدم إستقرار بمحورين،تشكيل ممطر عالوسط، الشرق، الغربية.. وجنوبا لجازان، المرتفعات الجبلية وشرقها.. واجزاء من الشمال.. خلال الفترة القادمة.. حتى 17 من مايو". وتابع : "محور عالوسط وٱخر عالمرتفعات والجنوبية الغربية.. مع امطار غزيرة+سيول+برد، رياح هابطة خاصة عالمرتفعات والجنوبية الغربية".

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