شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ... طريقة عمل بوابة التعقيم الذكية في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وضعت بوابة تعقيم ذكية متطورة بمداخل المسجد الحرام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتقوم البوابة بقياس درجة الحرارة للأشخاص عند دخولهم للمسجد، ويمكنها قياس دراجات الحرارة من على بعد 6 أمتار.

وتصدر البوابة إنذار في حال كانت ارتفاع درجة حرارة الشخص، اما اذا كانت درجة حرارة الفرد مستقرة يدخل للجزء الأخر من البوابة حيث يتم داخلها تعقيمه.

كما تخزن البوابة المعلومات الخاصة بالأشخاص التى تفحصهم، ويمكن الاستعانةبهذه المعلومات حال تم الاشتباه بإصابة أحدهم بالفيروس.