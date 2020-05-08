هطول أمطار على طريق الطائف-الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من طريق الطائف-الرياض. نبه المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من طريق الطائف-الرياض. ودعا المركز مرتادي هذا الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

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