شكرا لمتابعة خبر عن العالم يشاهد القمر العملاق ويلتقط صورًا خلابة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شاهد سكان أغلب دول العالم، ليلة أمس الخميس، ما يُسمى بالقمر العملاق أو قمر الزهرة، نظرًا لارتباطه الشديد بفصل الربيع وزيادة خصوبة النباتات خلال أوائل شهر مايو، ليعد هذا هو الظهور الأخير للقمر خلال العام الحالي، حيث يعد أقرب ظهور للقمر مرة آخرى في أبريل 2021.
وظهر القمر كاملًا في سماء السعودية ودول الخليج ومصر وشمال إفريقيا.
وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب مدار للأرض، فيظهر أكثر إشراقًا وأكبر في سماء الليل، وهو ينشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره، ليحدث أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من سطح الأرض.
ويرتبط القمر بظاهرة المد والجزر، مما أدى إلى انتشار خرافات منها أن القمر العملاق ظاهرة قد تكون مرتبطة بزيادة وقوع الأخطار، كالزلازل وثوران البراكين، ولكن لا يوجد دليل على صحة هذه التكهنات.
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