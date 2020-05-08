شكرا لمتابعة خبر عن قصة نخوة «إخوان نورة» وسبب إطلاقها على آل سعود (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لا يعلم الكثير قصة إطلاق نخوة إخوان نورة على آل سعود، وسر تعلق الملك المؤسس - رحمه الله- بأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وسلطت الإخبارية الضوء على قصة «إخوان نورة»، موضحة أن الملك عبدالعزيز كان دائمَا يتذكر كلماتها التي تقول فيها إن الرجال لم يُخلقوا للراحة، والتي كانت دافعًا كبيرًا له لاستكمال معارك توحيد المملكة.

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وسجل التاريخ نخوة أخوان نوره لتطلق على آل سعود، وهي النخوة الشهيرة التي كانت ملازمة للملك المؤسس في معارك توحيد المملكة والتي جعلت هذا الاسم ذائع الصيت.

والأميرة نورة تكبر الملك عبدالعزيز بعام واحد، وكانت رفيقته عند خروج الإمام عبدالرحمن بأسرته من الرياض في أعقاب معركة "المليدا" في عام 1308هجرية.

ولعبت "نورة" دورا كبيرا في شحذ همة أخيها الملك عبدالعزيز في استعادة الرياض.