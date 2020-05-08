شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سفارة المملكة في لبنان تعيد 88 مواطنًا بينهم طفل إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ساهمت سفارةالمملكة في لبنان في إعادة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى والده في الرياض الذى عجز عن اصطحابه جراء تعليق السفر على خلفية جائحة ساهمت سفارةالمملكة في لبنان في إعادة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى والده في الرياض الذى عجز عن اصطحابه جراء تعليق السفر على خلفية جائحة كورونا وجاء عودة الطفل بعد أن فقد والدته في لبنان، وتم التنسيق مع السفارة ليتم إعادته إلى الوطن ضمن رحلة جوية ضمت 88 مواطنًا سعوديًا. يذكر أن ذلك يأتي في إطار جهود المملكة لإعادة جميع المواطنين العالقين في الخارج جراء أزمة كورونا.

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