شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة «الفريق الذهبي» الذي يتعامل مع حالات كورونا في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):لم تسجل ينبع حتى الآن سوى 162 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يُقابلها 28 حالة تعافي ولا حالات وفاة، منذ بدء الأزمة.
وسلّط تقرير تليفزيوني على قصة "الفريق الذهبي " ، إذ قال الدكتور رأفت إدريس مدير برنامج الخدمات الصحية، إن الفريق الذهبي هو فريق متخصص للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا ويشمل 21 طبيبًا و51 ممرضة و16 ممارس صحي.
وأضاف : "عزلنا هذا الفريق الطبي للتعامل مع هذه الحالات حتى لا تحصل أي عدوى، وهم معزولين كذلك في مساكن منفصلة عن منازلهم السابقة".
وتابع: " عندما حالة واحدة فقط التي أُصيبت في الكادر الطبي، من تقريبا 2000 موظف " .
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