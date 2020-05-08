شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: الإقرارات المستحق تقديمها من بعد 30 يونيو لن يتم تأجيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس قسم الديوان والجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله بن بشير العنزي، أن مبادرات الهيئة هي عبارة عن مجموعة متعددة من التسهيلات للمكلفين؛ بغرض تخفيف الآثار السلبية وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولات أمس عبر تطبيق "Zoom"، أن المبادرات اشتملت على التأجيل للفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م للإقرارات والسداد للزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، ولضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، و تأجيل دفع ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية عند الجمارك.

وأكد أن المبادرات اشتملت أيضًا على تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وفرض غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين على المستحقات الضريبية، و تعليق غرامات عدم تعاون المكلفين وغرامات الفحص.

وأوضح أنه سيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة، والتعجيل بدفع طلبات الاستردادات لجميع المنشآت الاقتصادية.

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وأفاد بأنه سيتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى تاريخ 30 يونيو 2020م، مضيفًا أنه حتى 30 يونيو2020م إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد و غرامة تعديل الإقرار، في حال الإفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة أو تقديم إقرارات لم تقدم مسبقًا.

وأشار إلى أنه يجب السداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى بتاريخ 30 يونيو 2020م، أما المكلفون غير المسجلين بالهيئة؛ فإنهم سوف يتم إعفائهم من غرامة التأخر في التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار، وغرامة التأخر في السداد في حال قيامهم بالتزاماتهم خلال فترة المبادرة من تسجيل وتقديم إقرارات وسداد المستحقات.

وشدّد على أن الإقرارات المستحق تقديمها من بعد 30، يونيو 2020م لن يتم تأجيلها، وسيبقي استحقاقها في تاريخها الأساسي، وأن فترة الربع الثاني بالنسبة لضريبة القيمة المضافة لن يتم تأجيلها، وسيبقي استحقاق الإقرار في تاريخه الأساسي، موضحًا أنه في حال كان تاريخ استحقاق رفع إقرار الزكاة أو ضريبة الدخل للفترة من تاريخ 18 مارس 2020م، حتى 30 يونيو 2020م؛ سيتم تـمــديــد الفترة لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وأوضح أن الاستيرادات التي ستتم بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م، لن يتغير تاريخ استحقاقها، وسيتم سدادها بالجمارك وفقًا للأحكام والقواعد الاعتيادية، مشيرًا إلى أن جميع مبادرات الهيئة تطبق على كافة أنواع الضرائب.