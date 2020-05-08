بالفيديو .. حكم دفع زكاة الفطر مالاً للجمعيات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ عبدالله السلمي؛ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم دفع زكاة الفطر مالاً لأحد الجمعيات ووكلهم فيها. أوضح الشيخ عبدالله السلمي؛ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم دفع زكاة الفطر مالاً لأحد الجمعيات ووكلهم فيها. وذكر، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن الجمعيات في هذه الحالة ستكون وكلاء عن الغني المتصدق، ووكلاء عن الفقراء في قبض الزكاة عنه، مضيفا أنه في حال إداءها بعد صلاة العيد فلا حرج في ذلك.

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