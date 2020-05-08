شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مسؤول أمريكي، أن المملكة بدأت في استبدال أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية عقب انخفاض التوترات مع إيران.

وذكر تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أزالت أربع بطاريات من بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من بينها بطاريتان من السعودية .

وكانت أمريكا، قد أرسلت بطارية صواريخ باتريوت إضافية وأربعة أنظمة رادار و200 فرد إلى المملكة في سبتمبر، عقب هجوم إيران على منشآت أرامكو.

وقال مصدر مسؤول أمريكي، إن البطاريات المُزالة سيتم استبدالها ببطاريات باتريوت سعودية، و أن البطاريات كان موعد سحبها في شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيل الأمر بعد هجومين صاروخيين على معسكر التاجي في العراق منتصف مارس.