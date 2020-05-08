شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تطلب تصريح لنقلها مع طفلتها المعاقة إلى الرياض ففوجئت بطائرة إخلاء طبي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مواطنة، عن تفاعل وزارة الصحة معها عندما طلبت تصريحًا لنقلها بالسيارة وطفلتها من ذوي الإعاقة من المدينة المنورة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض.

وأكدت المواطنة في لقائها ببرنامج " الراصد " ، أنها فوجئت بطائرة طبية خاصة لنقلهما، على الرغم من طلبها تصريح سفر عن طريق البر؛ لأن لديهم موعد مراجعة طبية بالرياض.

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وأفادت بأنه تم نقلها مع طفلتها التي أجرت عملية تطويل أوتار بالقدم وكانت تحتاج لعلاج طبيعي بمستشفى الأمير سلطان، حيث انتقلت من المنزل عن طريق سيارة إسعاف إلى الطائرة.

وأشارت إلى أنها لم يكن لديها "واسطة" ليتم نقلها بطائرة إخلاء طبي، موضحة أنه كان معها على متن الطائرة أشخاص آخرون من الجوف نقلوا أيضاً إلى الرياض.

وأوضح شقيق المواطنة، أن الوزارة تكفلت بفترة العلاج كاملة مع الإقامة للأم والطفلة والتي ستمتد إلى 6 أسابيع بالرياض.