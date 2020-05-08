شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أبرز المعلومات عن الشيخ عبدالرحمن السديس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يتضمن أبرز المعلومات عن عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عام 1433هـ.

وذكرت أنه صاحب صوت عذب وشجي، مضيفة أنه ولد في مدينة الرياض عام 1382هـ، وحفظ القرآن وهو في سن 12عاما.

وأضافت أنه حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى عام 1436هـ، وتولى الإمامة والخطابة في المسجد النبوي منذ عام 1404هـ.