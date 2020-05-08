شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور الفالح يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفع معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

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وأبدى معاليه اعتزازه بهذه الثقة، وعدها وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة - حفظها الله-.

وعبر وكيل وزارة الداخلية عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، وتوجيهاته التي كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الدعم والمساندة التي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.

وسأل معاليه الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.