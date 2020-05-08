شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق صالون تجميل نسائي بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أغلقت بلدية محافظة القريات بمنطقة الجوف، صالون تجميل نسائي يعمل بالخفاء في إحدى الشقق السكنية. أغلقت بلدية محافظة القريات بمنطقة الجوف، صالون تجميل نسائي يعمل بالخفاء في إحدى الشقق السكنية. وسجّل مراقبو البلدية مخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية، إذ خالف القرارات والإجراءات الاحترازية المكافِحة لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إغلاق صالون تجميل نسائي بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.