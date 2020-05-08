شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل (9) حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة ‎عدن، بينها حالة وفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا بعدن وحالة وفاة. وجاء في اعلانها الذي نشرته مساء اليوم الجمعة: ‏مستجدات الحالة الوبائية لفيروس ‎#كورونا خلال الساعات الأخيرة:

– تسجيل (9) حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة ‎#عدن، بينها حالة وفاة.

– وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في لحج.

بهذا ترتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (34) حالة بينها (7) وفيات،وحالة تعافي واحدة.

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