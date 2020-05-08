شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا... فيديو يكشف تفاصيل جديدة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الممثل السعودي، عبد الله الجميري، إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا المستجد.

قال الجميري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن 13 شخصا من عائلته أصيب بكورونا، بينهم والدته وجده، وأطفال أقل من شهرين.

وأضاف أنه الآن في أتم صحة وعافية، "وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وإنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء.

وأوضح أن أفراد عائلته يسكنون في بيت واحد، "والقصة بدأت عقب زيارة الوالدة إلى جده المريض بالقلب البالغ من العمر 90 عاما.

وتابع "بعد إصابة الوالدة عزل نفسه، وأنه ينتظر الآن نتيجة المسحة الثانية للتأكد من خلوه من كورونا"، مشيرا إلى أن الوالدة وبقية أفراد العائلة بخير.

Advertisements

وخلال حديثه وجه الفنان السعودي نصيحة للمواطنين قائلا: "أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.