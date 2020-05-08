تذاع برنامج إحسان من المستقبل للإعلامي السعودية أحمد الشقيري، يومي الجمعة والسبت من بداية 8 مايو 2020، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض أم بي سي البرنامج في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية والساعة الخامسة بتوقيت مصر والاردن وفلسطين والساعة السابعة بتوقيت الامارات.

مشاهدة برنامج إحسان من المستقبل للإعلامي أحمد الشقيري اليوم رمضان 2020 كاملة

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وشهدت محركات البحث الشهير في أول ايام شهر رمضان المبارك البحث عن برنامج إحسان من المستقبل بعد التوقف لأكثر من 5 سنوات، حيث من المقرر ان تعرض ام بي سي البرنامج يومين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وعدم المقدرة على تصوير الحلقات.

وتنشر لكم كالة سوا الاخبارية اليوم الجمعة 8 مايو 2020، الحلقة الاولى من برنامج إحسان من المستقبل عبر ام بي سي، ويطل بعد غيابه عن تقديم البرنامج لأكثر من خمس سنوات، حيث سيسلط برنامج احسان من المستقبل الذي بدأ مع موسم رمضان 2020 – 1441 على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إنه تقرر أن يذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت المقبلين، قبل الإفطار في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات عبر شاشة MBC1، وعند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة "MBC مصر".

وبفضل النجاح المتواصل والإقبال الجماهيري الواسع على الفكرة، تمكن الشقيري من جعل خواطر برنامجاً ثابتاً في شهر رمضان وعبره طرح عدة مواضيع وقضايا تخص وتهم الشباب العربي من بينها محبة النبي الكريم وكيفية الدفاع عنه ضد الحملات الغربية التي تستهدف النيل من شخصه ومنها أيضاً الاستفادة من الوقت واستثماره والأسباب الحقيقية.

تجدر الاشارة الى ان فكرة برنامج خواطر قامت على تقديم قضية شبابية معينة في حلقة لا تتجاوز مدتها خمس دقائق في شكل أقرب إلى النصيحة الموجهة للشبان والشابات والذي اضطر أن يقدمه منفرداً بسبب عدم توفر وقت كبير في جدول قناة إم بي سي، حيث يعد استكمالاً لمشروع بدأه عبر كتابة مجموعة من المقالات الأسبوعية في صحيفة المدينة السعودية.