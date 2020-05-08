“الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من غدٍ وحتى الأربعاء القادم

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ السبت إلى الأربعاء القادم.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم (الجمعة)، أن الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 – 50 كلم /س. وأضافت أن الحالة تشمل مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.





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