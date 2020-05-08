وتعيين «بن فالح» وكيلًا لوزارة الداخلية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من المسؤولين.
وشملت الأوامر وفق جريدة «أم القرى» إعفاء المهندس «علي بن عبدالرحمن الحازمي» محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس «عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم» محافظًا للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.
كما شملت تعيين «طراد بن سبأ باهبري» رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
كما شملت أيضًا تعيين فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوامر ملكية: «العبدالكريم» محافظًا للتحلية و«باهبري» رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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