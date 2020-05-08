للحد من كورونا.. قائمة عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية

مع تسجيل الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، أقرت المملكة عددًا من الإجراءات الاحترازية، فيما حددت عقوبات على من يخالف هذه التدابير للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

ومع فرض منع التجول لاحتواء فيروس كورونا في 23 مارس الجاري، أوضحت وزارة الداخلية تغريم مخالفي أمر منع التجول بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

عقوبة إنتاج صور أو فيديوهات لمخالفات أمر منع التجول

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

عقوبة تصاريح منع التنقل

كما أكدت النيابة العامة أن استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في تزوير تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، يعد جريمة تستوجب العقوبة.

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وأوضحت النيابة العامة أن جريمة تزوير تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول تتضمن كل من زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة يتضمن تصريحًا بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كان أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه، وفقًا للنيابة العامة في تفصيلها لجريمة تزوير تصاريح التنقل.

ووفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير فإن العقوبات الخاصة بجريمة تزوير تصاريح التنقل فهي تفضي إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ونشر العقوبة المقضي بها ومصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاتها.

عقوبة مخالفة المنشآت للاشتراطات الصحية

ومع عودة فتح المراكز التجارية وفقًا لاشتراطات صحية صارمة، علمت «عاجل»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وافق على إضافة فقرة جديدة لجدول المخالفات تقضي بتغريم كل منشأة لا تلتزم بتطبيق قرارات الوزارة الصادرة والمُنظِّمة للظروف الاستثنائية.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إليها «عاجل» أن المخالفة حُددت بمقدار 10 آلاف ريال تتعدد بتعدُّد الحالات والعاملين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35432، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 9120، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (229).

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