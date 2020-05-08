«أم القرى»: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رقم (9) وتاريخ 05/09/1441هـ بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وجاء القرار كالتالي: «بعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/04/1407هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 04/03/1408هـ، والقـرار الـوزاري رقـم (27910-39) وتاريخ 05/06/1432هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر ما يلي:

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أولًا- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقًا للصيغة المرفقة.

ثانيًا- يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه؛ كلٌّ فيما يخصه.

ثالثًا- يُعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية».