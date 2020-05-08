«أم القرى»: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

بعد موافقة وزير الداخلية.. والتطبيق من تاريخ النشر
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، رقم (9) وتاريخ 05/09/1441هـ بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وجاء القرار كالتالي: «بعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/04/1407هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/وز) وتاريخ 04/03/1408هـ، والقـرار الـوزاري رقـم (27910-39) وتاريخ 05/06/1432هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر ما يلي:
أولًا- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقًا للصيغة المرفقة.
ثانيًا- يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه؛ كلٌّ فيما يخصه.
ثالثًا- يُعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية».
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