نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

أجرى فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا الجديد(covid-19)، تحت إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح رئيس قسم طب النساء والولادة الدكتور هيثم بدر، أن المريضة أثناء متابعتها لحملها في العيادة اشتُبه في إصابتها بالفيروس، وبعد ثبوت حالة الاشتباه لديها تم تنويمها في إحدى غرف العزل وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

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وأضاف الدكتور بدر، أن الفريق الطبي بدأ بالخطة العلاجية للمريضة بالتعاون مع قسمي طب الأطفال ومكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام (النساء والولادة - العناية المركزة لحديثي الولادة – التخدير - فنيي التخدير- التمريض) مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشيًا مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

وأوضح رئيس قسم طب الأطفال اللواء طبيب محمد الزهراني، أن المولود صحته جيدة بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أي أعراض من فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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