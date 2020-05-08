ضبط مروج مخدرات بحوزته 92 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان

الأفواج الأمنية أحالته إلى جهة الاختصاص

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على أحد مروجي المخدرات، وبحوزته (92) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر. جاء ذلك حسبما صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد «أحمد الطويان». Advertisements وأضاف «الطويان» أن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان ضبطت أحد مروجي المواد المخدرة وبحوزته (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اقرأ أيضًا : ضبط 319 متسولًا من جنسيات مختلفة في جميع محافظات مكة جازان.. الجهات الأمنية تواصل جهودها لمنع التجول

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