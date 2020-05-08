أطباء « ضرية العام» ينقذون شابًا من شلل نادر جدًا

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى «ضرية العام»، من إنقاذ شاب (18 عامًا)، بعد إصابته بمرض نادر جدًا يعرف بـ«periodic hypokalemic paralysis».

وهذا المرض عبارة عن نقص البوتاسيوم بالجسم، ويسبب شللًا بالأطراف السفلية مع عدم القدرة على الحركة.

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وحضر الشاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة فقدان الحركة بأطرافه السفلية، وبعد إجراء الإسعافات الأولية، وعمل الفحوصات الطبية والأشعة وتخطيط القلب، تبين أنه يعاني من مرض periodic hypokalemic paralysis» » نادر الحدوث.

تم إعطاء المريض العلاج المناسب، وبعد مرور 4 ساعات تحسنت حالته وتمكّن من تحريك أطرافه السفلية، والمشي بصورة طبيعية، وقد غادر المستشفى بصحة وعافية.

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