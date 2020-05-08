«عاجل» تنشر تفاصيل عملية العثور على التائهين الثلاثة في جبال مكة والهدا

«ساعد» شاركت في عملية إنقاذهم من موت محقق
ساهمت جمعية «ساعد» للبحث والإنقاذ التطوعية بالطائف، في العثور على 3 مقيمين من الجالية الباكستانية، بعد فقدانهم في الجبال الشاهقة بين مكة المكرمة والهدا؛ حيث تم العثور عليهم وإنقاذهم من موت محقق.
وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن المقيمين خططوا للسفر من مكة إلى الطائف عبر الجبال الشاهقة والطرق الترابية سيرًا على الأقدام، بالرغم من أنهم مقيمون نظاميًّا ولكن ليس لديهم تصريح تنقل.
وبدأت رحلتهم من حي الراشدية وشرائع النخل بمكة محاذين لطريق السيل، ووسط الطريق حل عليهم الظلام ليلاً وضلوا الطريق تائهين في ظل وجود حيوانات مفترسة بالمنطقة، وعندها اتصلوا بغرفة العمليات الأمنية الموحد 911، طالبين العون والمساعدة والإنقاذ.
وتم تمرير البلاغ إلى كافة الجهات الأمنية المختصة، وتوجهت إلى الموقع فرق الدفاع المدني، والشرطة، والهلال الأحمر بالهدا بالطائف، بمساعدة وتعاون عدد من منسوبي «ساعد» التطوعية للبحث والإنقاذ.
وقبيل ظهر يوم الخميس تم العثور عليهم في حالة إعياء وإرهاق وإنهاك شديد، وتم تقديم الماء والتمر لهم، ونقلهم إلى الهدا، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص عقب الكشف عليهم من قبل فرق الهلال الأحمر والاطمئنان على صحتهم.
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