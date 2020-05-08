رسميًّا.. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الترفيه

القرار نشرته جريدة أم القرى..
عدّل مجلس الوزراء الفقرة الأولى من المادة الرابعة الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وفق القرار الصادر بقرار المجلس (رقم 230، بتاريخ 2-5-1440هـ).
وذكرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الفقرة المعدلة جاءت بالنص التالي: «عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس».
وأوضح مجلس الوزراء أن تعديل تلك الفقرة، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16210 وتاريخ 9-3-1441هـ، في شأن طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2-5-1440هـ.
كما جاء بعد الاطلاع على البند (أولًا) من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/4/ت) وتاريخ 22-3-1441هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (588) وتاريخ 8-8-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6118) وتاريخ 28-8-1441هـ.
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