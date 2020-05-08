القبض على مروج بحوزته 92 كيلوغراما من الحشيش المخدر

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمركز السلف بمحافظة الدائر بمنطقة جازان تمكنت من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (92) كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالته لجهة الاختصاص.



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