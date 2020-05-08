العبدالكريم محافظا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

صحيفة دوت الخليج السعودية تصدر عن مؤسسة عسير للصحافة والنشر، والتي قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز (رحمه الله) بوضع حجر الاساس لها بمدينة أبها في الثامن من شهر مايو لعام 1998م . وافتتح صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز (رحمه الله) مبنى المؤسسة والمركز الطباعي في السابع من شهر يوليو عام 2000م.

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