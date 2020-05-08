السعودية اليوم / يوناميد: وكالات أممية تدعم السودان بمليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا



الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة بالسودان، تخصيص 2 مليون دولار، لدعم حكومة السودان لمواجهة فيروس

وقالت نائب رئيس بعثة اليوناميد أنيتا كيكي غبيهو، في بيان نشر اليوم، إلى أن المبلغ الممنوح يعد مساهمة منهما لدعم جاهزية الحكومة الانتقالية للوفاء بالاحتياجات الآنية لوباء كورونا، مع التركيز على المناطق الساخنة في دارفور.

وذكرت أن المبلغ خُصص بموجب الاتفاق مع الحكومة السودانية، إلى الحد من المرض ومعدل الوفيات، من خلال إنشاء مراكز عزل مجهزة، إضافة إلى ترقية قدرات النظم الصحية المحلية في اعتماد تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها.

وأشارت نائب رئيس بعثة اليوناميد إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى عمليات الشراء، بينما تقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الأخرى واليوناميد بدعم تخطيط وتوزيع هذه المواد ورصد التنفيذ والتنسيق بالاشتراك مع وزارة الصحة السودانية.

// انتهى //

17:56ت م

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الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، بالتنسيق مع برامج الأمم المتحدة بالسودان، تخصيص 2 مليون دولار، لدعم حكومة السودان لمواجهة فيروس كورونا بالتركيز على دارفور.وقالت نائب رئيس بعثة اليوناميد أنيتا كيكي غبيهو، في بيان نشر اليوم، إلى أن المبلغ الممنوح يعد مساهمة منهما لدعم جاهزية الحكومة الانتقالية للوفاء بالاحتياجات الآنية لوباء كورونا، مع التركيز على المناطق الساخنة في دارفور.وذكرت أن المبلغ خُصص بموجب الاتفاق مع الحكومة السودانية، إلى الحد من المرض ومعدل الوفيات، من خلال إنشاء مراكز عزل مجهزة، إضافة إلى ترقية قدرات النظم الصحية المحلية في اعتماد تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها.وأشارت نائب رئيس بعثة اليوناميد إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى عمليات الشراء، بينما تقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة الأخرى واليوناميد بدعم تخطيط وتوزيع هذه المواد ورصد التنفيذ والتنسيق بالاشتراك مع وزارة الصحة السودانية.// انتهى //17:56ت م0104

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